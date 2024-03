Continental : Le résultat d'exploitation en deçà des attentes avec la hausse des coûts

(Reuters) - Continental a fait état jeudi d'une hausse de 31,6% de son résultat d'exploitation pour l'ensemble de l'année 2023 à 2,5 milliards d'euros, légèrement en deçà des attentes du marché, sous l'effet de l'inflation, des taux de change et des coûts de transport plus élevés. L'équipementier automobile allemand a déclaré s'attendre à des ventes se situant entre 41 et 44 milliards d'euros en 2024, et à une marge d'exploitation (Ebit) ajustée d'environ 6 à 7%. Les analystes tablaient en moyenne sur une prévision de chiffre d'affaires de 42,8 milliards d'euros, selon un consensus fourni par l'entreprise. Continental a déclaré anticiper une poursuite de l'amélioration de la marge, portée par des mesures de réduction des coûts, des ajustements de prix et les gains d'efficacité obtenus l'année dernière. Les ventes ont augmenté de 5,1% en 2023 à 41,4 milliards d'euros, un chiffre légèrement inférieur aux attentes des analystes, qui tablaient sur un résultat de 41,7 milliards d'euros. A lire aussi... Continental a déclaré qu'il proposerait un dividende de 2,20 euros par action, contre 1,50 euro par action il y a un an. (Reportage Bartosz Dabrowski, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)