Continental : Le bénéfice net a chuté de 95% en 2022

BERLIN, 8 mars (Reuters) - Le bénéfice net de Continental en 2022 a chuté de 95,4% en glissement annuel à 67 millions d'euros, a déclaré mercredi l'équipementier automobile, plombé par des effets exceptionnels négatifs, des taux d'intérêt plus élevés et des dépréciations d'actifs liées à la Russie. La société, qui avait annoncé une marge pour 2022 de 5% dans ses résultats préliminaires en janvier, prévoit une marge de 5,5-6,5% pour cette année sur des ventes consolidées comprises entre 42 et 45 milliards d'euros, en hausse par rapport aux 39,4 milliards de l'année dernière. En 2022, le groupe a enregistré des coûts supplémentaires de 3,3 milliards d'euros liés à la hausse des prix des matières premières, des produits semi-finis, de l'énergie et de la logistique en raison de l'impact de la guerre en Ukraine, des restrictions liées au coronavirus en Chine et de la pénurie de puces, a-t-il indiqué. Pour 2023, Continental s'attend à une hausse des coûts de 1,7 milliard pour les matières premières, l'énergie, la logistique et les salaires. La production mondiale de voitures devrait augmenter entre 2% et 4% en 2023 selon le groupe, une prévision en ligne avec celle de l'association allemande de l'automobile qui prévoit une croissance de 4% cette année, ce qui laisse le nombre total de voitures produites à un niveau inférieur à celui d'avant la pandémie. (Reportage de Victoria Waldersee, version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)