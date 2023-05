Continental confirme ses perspectives pour 2023 après un premier trimestre solide

BERLIN (Reuters) - Continental a confirmé mercredi ses perspectives pour 2023 grâce à des résultats solides au premier trimestre qui font grimper le titre en Bourse. Le bénéfice opérationnel (Ebit) ajusté de l'équipementier automobile allemand a augmenté de 35% pour atteindre 578 millions d'euros au cours des trois premiers mois de l'année, avec des ventes particulièrement fortes dans le segment automobile. A la Bourse de Francfort, l'action Continental grimpait de plus de 4% dans la matinée. Les analystes de JPMorgan soulignent dans une note que l'Ebit est supérieur de 15% à l'estimation du consensus. Le chiffre d'affaires de Continental a progressé de 11,1% à 10,3 milliards d'euros au premier trimestre. Les résultats sont solides "malgré des conditions de marché et externes défavorables", a déclaré le président du directoire Nikolai Setzer. "Le début d'année positif de notre segment Pneus et les résultats de ContiTech sont encourageants", a-t-il ajouté. Pour 2023, le groupe table toujours sur un chiffre d'affaires compris entre 42 milliards et 45 milliards d'euros et sur une marge entre 5,5% à 6,5%. (Reportage de Victoria Waldersee, avec la contribution de Anastasiia Kozlova, version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)