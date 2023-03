Continental annonce un "retrait contrôlé" de la Russie et prévoit des marges plus élevées

Continental annonce un "retrait contrôlé" de la Russie et prévoit des marges plus élevées













Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Continental a annoncé mercredi un "retrait contrôlé" de la Russie avec la vente de ses activités dans le pays et prévoit en 2023 une augmentation des marges à la faveur d'une hausse des ventes. A la Bourse de Francfort, l'action Continental grimpait de près de 5% dans la matinée. Le président du directoire Nikolai Setzer a déclaré lors d'une conférence de presse sur les résultats annuels que l'entreprise était en train de vendre ses activités en Russie, y compris son usine à Kalouga. "La guerre [en Ukraine] est la raison de notre retrait contrôlé de Russie. Cela signifie la vente de nos activités, y compris de notre usine de Kalouga. Nous sommes à un stade avancé du processus de vente", a-t-il déclaré. Alors que Continental avait suspendu la production dans son usine de Kalouga en Russie après le début de l'invasion de l'Ukraine par Moscou en février de l'année dernière, le groupe a temporairement repris ses activités au printemps afin de protéger les travailleurs locaux, sans donner plus de détails. L'an dernier, les résultats de Continental ont été plombés par des dépréciations d'actifs de 87 millions d'euros, des effets exceptionnels négatifs d'environ un milliard d'euros et des taux d'intérêt élevés. "L'année 2022 a été particulièrement difficile pour nous (...) La guerre contre l'Ukraine a fait grimper les prix des matières premières, des produits semi-finis, de l'énergie et de la logistique", a déclaré Nikolai Setzer. Continental prévoit une marge de 5,5-6,5% pour cette année, contre 5% annoncé en janvier, sur des ventes consolidées comprises entre 42 et 45 milliards d'euros, en hausse par rapport aux 39,4 milliards de l'année dernière. Continental s'attend également à une hausse des coûts de 1,7 milliard pour les matières premières, l'énergie, la logistique et les salaires. En 2022, le groupe a enregistré des coûts supplémentaires de 3,3 milliards d'euros. Le bénéfice net est tombé à 67 millions d'euros, contre 1,4 milliard l'année dernière. La production mondiale de voitures devrait augmenter entre 2% et 4% en 2023 selon le groupe, conformément aux prévisions faites en janvier par l'association allemande de l'automobile. La production automobile est toujours inférieure à ce qu'elle était avant la pandémie. (Reportage de Victoria Waldersee, version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)