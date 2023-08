Continental abaisse son objectif de chiffre d'affaires pour sa division pneus

BERLIN (Reuters) - Continental a abaissé mercredi son objectif annuel de chiffre d'affaires pour sa division produisant des pneus, citant un marché en déclin dans le domaine du remplacement des pneus en Europe et en Amérique du Nord. L'équipementier automobile allemand prévoit désormais des ventes entre 14 et 15 milliards d'euros contre une fourchette de 14,5 à 15,5 milliards d'euros précédemment. Le groupe a déclaré qu'il devait "rattraper un retard considérable" dans son segment automobile qui n'a pas répondu aux attentes au deuxième trimestre en partie en raison des effets de change et des coûts de transport. La hausse des coûts des matériaux, des salaires, de l'énergie et de la logistique devrait avoir un impact de 1,4 milliard d'euros sur les bénéfices de l'année, a déclaré l'entreprise, contre une estimation précédente de 1,7 milliard d'euros. Continental a confirmé sa marge bénéficiaire ajustée de 4,8% sur un chiffre d'affaires de 10,4 milliards d'euros pour le deuxième trimestre, comme l'indiquaient les résultats préliminaires publiés en juillet. Le groupe a dit s'attendre désormais à ce que la production de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers augmente de 3% à 5% en 2023, alors qu'il prévoyait auparavant une hausse de 2% à 4%. En revanche, l'activité mondiale de remplacement de pneus devrait rester inchangée ou diminuer jusqu'à 2%. (Reportage Victoria Waldersee ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)