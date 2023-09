Contestation de crimes contre l'humanité : la Cour de cassation casse la relaxe de Zemmour

Contestation de crimes contre l'humanité : la Cour de cassation casse la relaxe de Zemmour













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Cour de cassation a cassé mardi la décision de la Cour d'appel de Paris de relaxer Eric Zemmour qui était poursuivi pour contestation de crimes contre l'humanité. L'essayiste d'extrême droite et ancien candidat à l'élection présidentielle de 2022 était poursuivi pour avoir déclaré en octobre 2019 sur la chaîne CNEWS que le maréchal Pétain avait "sauvé" des juifs français durant la Seconde guerre mondiale. Il avait été relaxé en première instance, une décision confirmée par la cour d'appel de Paris en mai 2022. Des associations avaient alors formé un pourvoi en cassation. "Contrairement à ce que la cour d'appel a retenu, les propos reprochés peuvent constituer un délit même s'ils portent sur une personnalité qui n'a pas été condamnée pour crime contre l'humanité", a estimé la Cour de cassation. Eric Zemmour sera donc rejugé en appel pour ces faits. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Zhifan Liu)