Consolidation en Europe après la Fed et une pluie de résultats

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes reculent jeudi à l'entame d'une séance riche en résultats d'entreprises, en indicateurs économiques et en décisions de politique monétaire après les annonces de la Réserve fédérale américaine et avant celle de la Banque d'Angleterre (BoE). Après un mois de janvier positif pour les actions, les investisseurs semblent avoir opté pour la prudence pour la première séance du mois. À Paris, où le CAC 40 a touché mercredi en séance un sommet historique à 7.702,95 points, l'indice reflue de 0,61% à 7.609,96 points vers 08h35 GMT. À Londres, le FTSE 100 se distingue en grignotant 0,05%, grâce aux valeurs du pétrole. À Francfort, le Dax recule de 0,25%. L'indice EuroStoxx 50 perd 0,27% et le FTSEurofirst 300 0,17%. Le Stoxx 600, qui a lui aussi inscrit un record mercredi à 487,45 points, cède 0,06%. Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une ouverture stable pour le Dow Jones, un rebond de 0,28% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,58% pour le Nasdaq au lendemain d'une clôture dans le rouge sur fond de repli des valeurs technologiques, dans le sillage des résultats notamment d'Alphabet. De nombreuses publications, souvent mitigées, animent encore les échanges ce jeudi, avec notamment BNP Paribas (-8,24%), Sanofi (-2,06%), Dassault Systèmes (-6,50%), Deutsche Bank (+3,89%), Shell (+1,51%), Adidas (-8,11%) et Roche (-3,8%) en Europe, tandis qu'aux Etats-Unis, Apple, Amazon ou encore Meta Platforms sont attendus après la clôture de Wall Street. En Bourse en Europe, le compartiment de l'énergie (+0,65%), tiré par les bons chiffres de l'activité manufacturière en Chine et les mesures de relance dans l'immobilier, permet de limiter la tendance baissière sur le Stoxx 600. Le sentiment du marché est également pénalisé par les propos du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, qui a laissé entendre mercredi que les taux ne baisseraient pas en mars comme escompté par certains traders, en raison des incertitudes sur l'inflation. Les investisseurs attendent désormais les annonces de la Banque d'Angleterre (BoE) à 12h00 GMT. En Europe, où les marchés tablent actuellement sur une baisse des taux en zone euro en mai, la première estimation de l'inflation pour le mois de janvier dans le bloc sera publiée à 10h00 GMT et pourrait influer sur le reste de la séance. Les indices de l'activité manufacturière en Europe et aux Etats-Unis sont également attendus. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)