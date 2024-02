Consensus au sein du G20 pour une solution à deux Etats israélien et palestinien

RIO DE JANEIRO (Reuters) - La création de deux Etats indépendants, dont le principe a été posé par les accords d'Oslo de 1993, est considérée au sein du G20 comme la seule solution pour régler le conflit israélo-palestinien, a déclaré jeudi le haut représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères, Josep Borrell. "Tout le monde ici, tout le monde. Je n'ai pas entendu une seule personne s'y opposer. Il y a une forte demande pour une solution à deux Etats", a-t-il déclaré à des journalistes en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 à Rio de Janeiro. "C'est un consensus parmi nous", a-t-il souligné, alors que le conflit entre le Hamas et Israël a été abordé lors de la réunion. "Il y a un dénominateur commun, il n'y aura pas de paix (...), pas de paix durable pour Israël sans une perspective politique claire pour que les Palestiniens établissent leur propre Etat", a martelé Josep Borrell. A lire aussi... Josep Borrell a demandé au Brésil, pays hôte de la réunion du G20, d'"expliquer au monde qu'au G20, tout le monde est en faveur de cette solution". "Nous devons nous mobiliser politiquement pour que cette solution soit appliquée. Sinon cela restera un voeu pieux", a-t-il estimé. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est opposé à la création d'un Etat palestinien indépendant, solution pour laquelle Washington, principal allié d'Israël, milite également. (Reportage de Lisandra Paragassu; version française Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)