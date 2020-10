ConocoPhillips achète Concho, spécialiste du schiste, pour 9,7 milliards de dollars

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - ConocoPhillips a annoncé lundi l'acquisition de Concho Resources, producteur de pétrole de schiste, pour 9,7 milliards de dollars (8,23 milliards d'euros), le secteur de l'énergie aux Etats-Unis poursuivant sa consolidation face à la faiblesse des cours et de la demande.

Avec cette opération payable intégralement en actions, ConocoPhillips va devenir l'un des principaux exploitants du Bassin permien, coeur de la production de pétrole de schiste aux Etats-Unis, de l'ouest du Texas au sud-est du Nouveau-Mexique. Il va aussi devenir le plus grand groupe pétrolier indépendant américain, c'est-à-dire sans activités de raffinage ni de distribution, en pompant 1,5 million de barils par jour (bpj).

De nombreux producteurs de schiste peinent à devenir ou à rester rentables face à la chute des cours du brut et, contrairement à de précédentes crises, ils éprouvent les pires difficultés à lever des fonds pour restructurer leurs dettes, gonflées par des emprunts contractés en pariant sur la hausse des prix du pétrole.

"Concho était sur la 'short list' des grandes compagnies du Permien suscitant l'intérêt en raison de sa production élevée, de sa vaste implantation géographique et de son endettement relativement faible", dit Andrew Dittmar, spécialiste des fusions-acquisitions au sein du cabinet de consultants Enverus.

Concho affichait fin juin une dette à long terme de 3,9 milliards de dollars et n'a plus réalisé de bénéfice annuel depuis 2018. Sa perte au deuxième trimestre s'est creusée à 435 millions de dollars, contre 97 millions un an plus tôt.

Son rachat par Conoco le valorise 49,30 dollars par action, soit seulement 1,4% au-dessus du cours de clôture de vendredi. ConocoPhillips souligne cependant que la prime est de 15% par rapport au cours du 13 octobre, lorsque les premières informations sur ce projet ont commencé à circuler.

L'entité fusionnée disposera d'environ 23 milliards de barils équivalent pétrole de ressources avec un seuil de rentabilité moyen inférieur à 30 dollars le baril.

Les actionnaires de Concho recevront 1,46 action ConocoPhillips par titre apporté.

(Arunima Kumar et Arathy S Nair à Bangalore; Version française Dagmarah Mackos, édité par Bertrand Boucey)