Confusion autour du sort d'un gradé tchétchène en Ukraine

MOSCOU (Reuters) - Adam Delimkhanov, un haut commandant tchétchène proche du président Ramzan Kadyrov, est "vivant" et "va bien", a déclaré mercredi le président de la Douma, après la diffusion d'informations faisant état de sa mort ou de blessures qui lui auraient été infligées en Ukraine. Député et commandant du bataillon tchétchène de la Garde nationale russe, Adam Delimkhanov est parfois présenté comme le numéro deux de la république caucasienne derrière Ramzan Kadyrov. "Je viens de lui parler. Il est vivant et il va bien", a déclaré Viatcheslav Volodine devant des députés. L'agence de presse Tass cite de son côté un autre commandant tchétchène selon lequel Adam Delimkhanov se trouve en Tchétchénie et non en Ukraine. Il affirme en outre que les informations selon lesquelles il aurait été blessé en Ukraine sont de "fausses informations". Citant le service de presse de la Douma, la chaîne de télévision du ministère russe de la Défense affirmait plus tôt qu'il avait été blessé en Ukraine tandis que certains médias ukrainiens rapportaient qu'il avait péri, tué par un tir d'artillerie. Ancien combattant séparatiste tchétchène lors des guerres de Tchétchénie, Adam Delimkhanov s'est finalement rangé dans le camp de Moscou, comme l'essentiel de la classe dirigeante tchétchène. Il a pris part avec son bataillon à certains combats en Ukraine, notamment à Marioupol, dans les jours qui ont suivi l'invasion russe de février 2022. (Rédation de Reuters; version française Nicolas Delame, édité par Kate Entringer et Blandine Hénault)