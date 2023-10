Confusion autour d'un potentiel cessez-le-feu dans le sud de Gaza

Confusion autour d'un potentiel cessez-le-feu dans le sud de Gaza













PARIS, 16 octobre (Reuters) - Israël a démenti lundi l'instauration d'un cessez-le-feu dans le sud de la bande de Gaza réfutant des informations divulguées à Reuters par des sources de sécurité égyptiennes qui affirmaient qu'un accord avait été conclu pour permettre aux étrangers de sortir de l'enclave palestinienne assiégée et d'acheminer de l'aide humanitaire. Un journaliste de Reuters TV a pu observer des camions des Nations unies se diriger vers Rafah, avant de bifurquer vers Kerem Shalom, un poste-frontière entre Israël et l'Egypte. Cependant, le ministère des Affaires étrangères égyptien Sameh Shoukry a déclaré qu'Israël ne coopère pas à l'acheminement de l'aide à Gaza et à l'évacuation des détenteurs de passeports étrangers. Selon les sources égyptiennes, les trois pays sont convenus que le point de passage de Rafah vers l'Égypte serait ouvert jusqu'à 14h00 GMT lundi, dans le cadre d'une réouverture initiale d'une journée. A Gaza, les bombardements se sont poursuivi cette nuit, les plus violents en neuf jours de conflit selon des habitants. Les efforts diplomatiques se sont intensifiés pour acheminer de l'aide dans l'enclave, qui subit d'intenses bombardements depuis l'attaque du 7 octobre contre Israël par des combattants du Hamas, qui a fait plus de 1.300 morts et 155 otages. Les forces israéliennes ont établi un siège total de Gaza, où habitent 2,3 millions de Palestiniens, qui subissent des vagues de frappes aériennes sans précédent ayant fait au moins 2.750 morts et près de 9.700 blessés, selon le dernier bilan des autorités gazaouies. Israël se prépare à lancer une attaque terrestre dans la bande de Gaza contrôlée par le Hamas, après avoir demandé aux Palestiniens vivant dans ce territoire densément peuplé de fuir vers le sud VOIR AUSSI : LE POINT sur la guerre entre Israël et le Hamas LEAD 2-Des sources égyptiennes affirment qu'un cessez-le-feu a été conclu pour rouvrir Rafah, Netanyahu dément LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS 13h14 - Vladimir Poutine et Bachar el-Assad ont eu une conversation téléphonique au cours de laquelle ils ont discuté de la crise dans la bande de Gaza, a déclaré l'agence de presse russe TASS, citant le bureau du dirigeant syrien. 12h43 - Israël n'a pas rétabli l'approvisionnement en eau de Gaza, a déclaré le porte-parole du ministère de l'Intérieur du Hamas, Eyad Al-Bozom. 12h10 - Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a discuté des attaques israéliennes contre Gaza et du conflit entre Israël et les Palestiniens lors d'un appel avec son homologue russe, Sergei Lavrov, a déclaré une source du ministère turc des Affaires étrangères. 12h12 - Le responsable de l'aide humanitaire des Nations unies, Martin Griffiths, a déclaré lundi qu'il se rendrait au Moyen-Orient pour soutenir les négociations sur l'acheminement de l'aide dans la bande de Gaza sous blocus, ajoutant que son bureau menait des "discussions approfondies" avec Israël, l'Égypte et d'autres pays. 11h36 - Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a déclaré que le gouvernement israélien n'avait pas encore adopté une position permettant l'ouverture du poste frontière de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza. 11h24 - La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré à Sky News qu'il est trop tôt pour spéculer sur les conséquences économiques du conflit israélo-palestinien, ajoutant que l'Amérique peut se permettre de soutenir Israël et de répondre à ses besoins militaires. 10h58 - Le cardinal Pierbattista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, dit être prêt à prendre la place des enfants israéliens pris en otage par le Hamas et détenus à Gaza. 10h24 - Les États-Unis sont déjà impliqués militairement dans le conflit entre Israël et les Palestiniens, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, lors d'une conférence de presse télévisée. 10h24 - Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a atterri lundi à Tel Aviv, selon un témoin de Reuters. 10h21 - Au moins 291 soldats israéliens sont morts depuis l'attaque du Hamas sur Israël, a déclaré l'armée, qui a revu à la hausse le nombre d'otages retenus à Gaza à 199, contre 126 estimé précédemment. 10h13 - L'armée israélienne accuse l'Iran d'avoir ordonné dimanche des attaques du Hezbollah à la frontière libano-israélienne. "Le Hezbollah a mené un certain nombre de tirs afin de détourner l'attention de nos efforts de guerre dans le sud (Gaza), sous instruction iranienne et avec le soutien (iranien)", a déclaré le porte-parole militaire en chef, le contre-amiral Daniel Hagari, lors d'un point de presse. 09h49 - Plus de 1.000 Palestiniens sont coincés sous les décombres à Gaza, a déclaré Eyad Al-Bozom, porte-parole du ministère de l'Intérieur du Hamas, dans un communiqué, mettant en garde contre une crise humanitaire et environnementale. 09h23 - Le chancelier allemand Olaf Scholz se rendra en Israël mardi, a rapporté la chaîne de télévision NTV, citant des sources gouvernementales. 08h55 - Le ministère de la Santé de Gaza fait état de 2.750 morts et près de 9.700 blessés depuis le début des frappes israéliennes. 08h08 - Israël a mis en place un plan d'évacuation des habitants de 28 villages situés à moins de 2 kilomètres de la frontière libanaise, a annoncé l'armée, en raison des hostilités avec la milice libanaise Hezbollah, parallèles à l'escalade des tensions à Gaza. 07h43 - Les États-Unis, Israël et L'Égypte se sont mis d'accord lundi sur la mise en place d'un cessez-le-feu dans le sud de gaza à compter de 6h00 GMT, a-t-on appris de sources égyptiennes. Toutefois, le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a semblé nier l'existence d'un tel accord. (Rédigé par Kate Entringer et Augustin Turpin)