Confusion à Bruxelles autour de l'aide aux Palestiniens

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - L'aide européenne aux Palestiniens ne sera pas suspendue, annonce lundi soir un communiqué de la Commission européenne qui contredit des déclarations effectuées plus tôt dans la journée. La Commission européenne va conduire un examen de son aide aux Palestiniens après l'attaque conduite par le Hamas dans le sud d'Israël, ajoute ce communiqué. "Cela dit, puisqu'aucun versement n'est prévu dans un avenir proche, aucun versement ne sera suspendu", a dit la Commission. Ce communiqué contredit des propos tenus plus tôt par Oliver Varhelyi, commissaire européen chargé du voisinage et de l'élargissement, qui a annoncé tous les règlements en raison de l'attaque du Hamas contre Israël. (Reportage Andrew Gray et Charlotte Van Campenhout ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)