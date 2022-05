Conférence Ligue : Marseille sort par la petite porte

par Léo De Garrigues (iDalgo)

Battu au match aller (3-2), l'Olympique de Marseille n'a pas réussi à renverser le Feyenoord Rotterdam (0-0) en demi-finale retour de la Ligue Europa Conférence et quitte ainsi la compétition. Les Marseillais ont vite été privés de Dimitri Payet, sorti sur blessure à la demi-heure de jeu et remplacé par un Arkadiusz Milik emprunté. Globalement, les hommes de Jorge Sampaoli ont livré une prestation décevante, symbolisée par une production offensive insuffisante (11 tirs, 4 cadrés). Si Valentin Rongier fut le meilleur olympien, le trio offensif composé de Harit, Milik et Dieng n'a pas été à la hauteur. En face, le club néerlandais a joué avec sérieux et rallie la finale de la compétition où il affrontera l'AS Rome le 25 mai prochain.