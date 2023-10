Conférence du Caire : Condamnations arabes des bombardements israéliens

LE CAIRE, 21 octobre (Reuters) - Les dirigeants arabes ont condamné samedi les bombardements israéliens à Gaza, tandis que les Européens ont demandé à ce que les civils soient protégés, lors de la conférence du Caire qui ambitionnait de mener à une désescalade du conflit mais qui s'est déroulée en l'absence de hauts représentants américain et israélien. Deux semaines après le début des affrontements, les dirigeants internationaux se sont réunis dans la capitale égyptienne pour trouver une solution au conflit, alors que l'Organisation des nations unie (Onu) a alerté sur une crise humanitaire dans la bande de Gaza, où vivent 2,3 millions d'habitants. Le roi Abdallah II de Jordanie a dénoncé ce qu'il a désigné comme un silence mondial sur les attaques israéliennes. "Le message que le monde arabe entend est que la vie des Palestiniens vaut moins que celle des Israéliens", a dit le dirigeant jordanien. Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a refusé que son peuple soit déplacé de force. "Nous ne partirons pas, nous ne quitterons pas notre terre", a-t-il lancé. Israël n'était pas représenté lors de la conférence, tandis que Washington, plus proche allié de l'Etat hébreux, avait envoyé son chargé d'affaires au Caire, les Etats-Unis n'ayant pas d'ambassadeur en Egypte. La France, par la voix de sa ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna présente en Egypte, a déclaré que l'instauration d'une "trêve humanitaire" était nécessaire. La conférence du Caire s'est déroulée en l'absence du président français Emmanuel Macron, du Premier ministre britannique Rishi Sunak et du chancelier allemand Olaf Scholz. Juste avant le début de la conférence, les premiers camions humanitaires se dirigeaient vers Gaza depuis l'Egypte, après la réouverture du point de passage à Rafah. Avant même le début de la conférence, des diplomates ont affirmé qu'il était très incertain qu'une déclaration appelant à un cessez-le-feu puisse être publiée. (Version française Zhifan Liu)