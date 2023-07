Concordia a acquis la totalité des actions Rothschild & Co qu'elle était susceptible d'acquérir avant l'ouverture de l'offre

6 juillet (Reuters) - Concordia, holding de la famille Rothschild et premier actionnaire de Rothschild & Co, a acquis la totalité des actions qu'elle était susceptible d'acquérir avant l'ouverture de l'offre publique d'achat simplifiée sur les actions de la banque d'affaires. Concordia a acquis 8.178.888 actions Rothschild & Co au prix de 46,60 euros par action, a fait savoir la holding dans un communiqué. La famille propriétaire du groupe a annoncé en février son intention de retirer la banque d'affaires de la cote. Concordia a par ailleurs indiqué que plusieurs investisseurs, dont les familles Peugeot et Dassault, ainsi que les frères Wertheimer qui détiennent Chanel, rejoindraient un pacte d'actionnaire dans le cadre de son offre d'achat simplifiée sur les actions Rothschild & Co. (Rédigé par Camille Raynaud)