Concert sans public d'Andrea Bocelli dimanche à Milan

Crédit photo © Reuters

MILAN (Reuters) - Le chanteur d'opéra Andrea Bocelli va se produire ce dimanche de Pâques dans la cathédrale de Milan, sans public, lors d'un concert retransmis en direct destiné à symboliser l'amour, l'espoir et la guérison alors que la pandémie due au nouveau coronavirus continue d'endeuiller le monde.

Le ténor italien, uniquement accompagné de l'organiste Emanuele Vianelli, interprétera un répertoire d'oeuvres sacrées, dont la Sancta Maria de Pietro Mascagni.

Le concert sera diffusé sur sa chaîne YouTube à 17h00 GMT (19h00, heure de Paris) le dimanche 12 avril.

"Je suis honoré et heureux de répondre 'oui' à l'invitation de la Ville et du Duomo (la cathédrale, ndlr) de Milan. Je crois en la force de la prière collective; je crois en la Pâques chrétienne, symbole universel de renaissance dont tout le monde - croyants ou non - a vraiment besoin en ce moment ", a déclaré Andrea Bocelli.

La pandémie a fait 16.523 morts en Italie, où plus de 133.000 cas ont été dénombrés.

(Reuters Television, Alexandra Hudson; version française Claude Chendjou, édité par)