Compass relève ses prévisions de croissance grâce à la reprise post-COVID

par Eva Mathews

(Reuters) - Le géant de la restauration collective Compass a relevé mardi ses prévisions de croissance de chiffre d'affaires pour la deuxième fois cette année, grâce à de nouveaux contrats.

La société britannique, présente dans 44 pays, a déclaré que le groupe prévoyait une croissance organique ou autogénérée de son chiffre d'affaires d'environ 35% pour l'ensemble de l'année, contre 30% prévus précédemment.

A la Bourse de Londres, le titre était en hausse de 2,7% à 18,94 livres vers 0812 GMT, son plus haut niveau depuis février 2020.

Avec les retours des employés et élèves dans les bureaux et les écoles, la reprise des événements sportifs, le groupe constate une hausse de la demande de sous-traitance, les PME trouvant coûteux de gérer la restauration en interne.

"La croissance des nouvelles activités a continué à s'accélérer, bénéficiant d'une augmentation de demandes de sous-traitance en raison des défis opérationnels en cours et de l'inflation accrue", a déclaré la société dans un communiqué.

Compass avait précédemment relevé ses prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires pour 2022 à environ 30%, contre 20%-25% en mai.

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a fait grimper les prix des denrées alimentaires et de l'énergie à des niveaux record, assombrissant les perspectives économiques mondiales et exacerbant les pressions inflationnistes.

Cela a conduit Compass à prévoir une légère baisse de sa marge bénéficiaire au dernier trimestre, qui devrait passer d'environ 7% à environ 6%, tout en maintenant sa prévision de marge annuelle d'environ 6%.

(Reportage Eva Mathews à Bangalore ; version française Elena Vardon)