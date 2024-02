Commerzbank affiche son plus haut bénéfice annuel en 15 ans

FRANKFURT, 15 février (Reuters) - Commerzbank a affiché jeudi son plus important bénéfice annuel en 15 ans, en hausse de 55% par rapport à l'année précédente, avec les taux d'intérêt plus élevés. La banque allemande a également indiqué qu'elle visait une nouvelle hausse du bénéfice en 2024 mais que l'économie morose "restera un défi". Le bénéfice net pour l'année 2023 s'est élevé à 2,224 milliards d'euros, contre 1,435 milliard d'euros l'année précédente. Les analystes tablaient sur 2,191 milliards d'euros. (Reportage Tom Sims et Matthias , version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)