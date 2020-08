Commerce: Aucune discussion prévue entre USA et Chine-Maison blanche

Crédit photo © Reuters

A BORD D'AIR FORCE ONE (Reuters) - Aucune nouvelle discussion commerciale à haut niveau n'a été programmée entre les Etats-Unis et la Chine, a déclaré le secrétaire général de la Maison blanche, Mark Meadows, à des journalistes présents à bord d'Air Force One après un déplacement de Donald Trump mardi dans l'Arizona.

Plus tôt dans la journée, le président américain a dit avoir reporté une réunion qui était prévue le 15 août pour dresser un bilan de la mise en oeuvre de l'accord commercial de "phase un" signé par Washington et Pékin en janvier, mettant en avant sa frustration à l'égard de la gestion par la Chine de la pandémie de coronavirus.

"J'ai reporté les discussions avec la Chine. Vous savez pourquoi ? Je ne veux pas discuter avec eux actuellement", a déclaré Donald Trump lors d'un point de presse en Arizona. "Ce que la Chine a fait au monde n'était même pas imaginable. Ils auraient pu stopper (le virus)", a-t-il ajouté.

La réunion de bilan entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales n'a pas été reprogrammée "pour le moment", a fait savoir Mark Meadows, précisant toutefois que le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer restait en contact régulier avec ses homologues chinois.

Interrogé sur l'hypothèse qu'il se désengage de l'accord commercial avec la Chine, sur fond de tensions croissantes entre les deux pays, Donald Trump a adopté un ton détaché, répondant: "Nous verrons bien ce qu'il va se passer".

(Andrea Shalal et Daphne Psaledakis; version française Laetitia Volga et Jean Terzian)