Comment les attaques en mer Rouge pourraient affecter le transport du pétrole et du gaz

LONDRES, 20 décembre (Reuters) - Plusieurs compagnies maritimes et quelques transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL) ont décidé d'éviter la principale route commerciale mondiale est-ouest, à la suite des attaques répétées lancées par le groupe houthi du Yémen contre des navires commerciaux à l'extrémité sud de la mer Rouge. Ces attaques font planer le spectre d'une nouvelle perturbation du commerce international, après les bouleversements provoqués par la pandémie, et ont incité une opération internationale, dirigée par les États-Unis, à patrouiller dans les eaux proches du Yémen. LA ROUTE DE LA MER ROUGE EST-ELLE IMPORTANTE POUR LE MARCHÉ DU GNL ? Les attaques ont rendu l'accès au canal de Suez plus périlleux. Environ 12% du trafic maritime mondial y transite et 4% à 8% des cargaisons mondiales de GNL y sont passées en 2023. Selon la société d'analyse Vortexa, 8,2 millions de barils par jour (bpj) de pétrole brut et de produits pétroliers ont traversé la mer Rouge de janvier à novembre. Cette année, un total de 16,2 millions de tonnes métriques (MMt), soit 51% des échanges de GNL, ont transité par le canal de Suez depuis l'est du bassin atlantique, tandis que 15,7 MMt ont emprunté le canal depuis l'ouest du bassin pacifique, selon S&P Global Commodity Insights. QUELS SONT LES PRINCIPAUX EXPÉDITEURS QUI EMPRUNTENT CET ITINÉRAIRE ? Le canal de Suez est l'une des artères les plus importantes du commerce mondial du pétrole. Le trafic vers le nord - à hauteur de 3,9 millions de bpj cette année - est dominé par les importations européennes, principalement de pétrole brut en provenance des producteurs du Moyen-Orient et également de distillats moyens en provenance de l'Inde et du Moyen-Orient, a déclaré Jay Maroo, responsable de l'intelligence et de l'analyse pour la région Moyen-Orient-Afrique du Nord chez Vortexa. Le trafic vers le sud - 2,9 millions de bpj en 2023 à ce jour - comprend des flux de brut, principalement de la Russie vers des clients asiatiques, ainsi que des produits raffinés, du naphta et du mazout, a-t-il ajouté. Le Qatar, les États-Unis et la Russie sont les expéditeurs les plus actifs de GNL via le canal de Suez. LES PRIX SONT-ILS AFFECTÉS ? Les prix au comptant du GNL en Asie sont actuellement de 12,3 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu) et sont restés dans cette fourchette depuis le début des attaques. Les stocks élevés en Europe et en Asie du Nord limitent la demande et devraient freiner la croissance des prix au comptant au cours du premier semestre 2024. Les prix du pétrole, quant à eux, se sont redressés ces derniers jours pour atteindre environ 79 dollars le baril mardi, mais restent inférieurs à leur moyenne du quatrième trimestre, d'environ 83,30 dollars le baril. Les prix ont chuté ces dernières semaines en raison des inquiétudes concernant la demande et des indications de plus en plus nombreuses selon lesquelles l'offre mondiale sera excédentaire jusqu'en 2024. "La récente hausse des prix du pétrole est compréhensible, mais elle ne durera pas, à moins que l'offre de pétrole ne soit matériellement affectée", a déclaré Tamas Varga, du courtier en pétrole PVM. Cependant, les prix du fret pétrolier sont déjà affectés. Selon Vortexa, les tarifs de réservation d'un Suezmax - un navire capable de passer à pleine charge par le canal - pour transporter du brut du Moyen-Orient vers l'Europe ont augmenté de 25% en une semaine. Les primes d'assurance pour les risques de guerre ont augmenté de 2.000 à 10.000 dollars en raison des perturbations, a déclaré à Reuters une source maritime qui a refusé d'être nommée. COMMENT LES ACTEURS DU MARCHÉ PERÇOIVENT-ILS LE RISQUE ? Les acteurs du marché du brut et des produits pétroliers ont déclaré que l'ampleur de l'impact sera déterminée par la durée des perturbations du transport maritime résultant des attaques des Houthis. "Nous n'avons pas encore observé d'achats de panique ou de changement de comportement chez les raffineurs", a déclaré un analyste d'une société de négoce. Les retards risquent surtout d'avoir un impact sur les bruts moyennement acides des producteurs du Moyen-Orient, qui pourraient être remplacés par des bruts de qualité similaire en provenance du Brésil, de la Guyane et de la Norvège, a déclaré un négociant en brut à Reuters. Les acteurs du marché du GNL estiment quant à eux que le commerce du GNL ne sera probablement pas affecté et que toute perturbation n'aura pas d'impact massif sur l'offre mondiale. La majorité d'entre eux estiment que les expéditions américaines, si elles se dirigent vers la Chine et l'Asie, ne pourraient être retardées qu'à court terme si les cargaisons sont réacheminées. "Les risques physiques liés au transit du GNL par Suez sont plus importants pour maintenir l'approvisionnement atlantique vers l'Europe que pour empêcher l'approvisionnement qatari d'atteindre l'Europe" a indiqué Jake Horslen, analyste principal du GNL chez Energy Aspects. 