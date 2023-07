Comment la Banque de France construit-elle ses prévisions d'inflation ?

PARIS, 25 juillet (Reuters) - Le calcul des projections d'inflation au coeur des décisions de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) repose en France sur des modélisations désagrégées de l'inflation et des jugements d'experts, explique la Banque de France (BdF) dans une note, publiée mardi sur son site. Ces projections sont l'une des principales missions des banques centrales de l'Eurosystème et sont essentielles à la conduite de la politique monétaire de la BCE, qui s'appuie sur l'inflation réalisée et anticipée pour déterminer si elle relèvera ou non ses taux. L'exercice est encadré par des règles communes au sein de l'Eurosystème, qui fixent par exemple certaines hypothèses de prix sur les matières premières alimentaires ou énergétiques à moyen et long terme, mais les outils utilisés par la BdF lui sont propres: MODÈLES STATISTIQUES Les modélisations reposent sur deux outils, le modèle MAPI, d'abord, qui permet d'analyser et de produire des projections d'inflation. A horizon trois mois, MAPI permet de projeter l'évolution des prix sur des catégories fines (fruits, carburants, transports), nourri par la collecte de données économiques qui permettent d'anticiper à court terme les fluctuations de prix. A plus long terme, le modèle s'appuie sur des équations permettant d'intégrer relations établies (comme les prix des services et coûts salariaux) et estimations économétriques. LONG TERME Les prévisions d'inflation à long terme reposent aussi sur les scénarios macroéconomiques de la BdF, projetés à l'aide du modèle FR-BDF. Les deux modèles interagissent, puisque l'inflation dépend et influe sur les grandeurs macroéconomiques que mesure FR-BDF: PIB, emploi, salaires... "Le modèle FR-BDF projette les variables macroéconomiques telles que les salaires ou le taux de chômage et les envoie à MAPI, qui lui fournit en retour sa prévision d'inflation IPCH", résume Youssef Ulgazi, économiste à la Banque de France et auteur de la note. Si les fluctuations de prix à court terme sont, à une échelle fine, sensibles à des facteurs spécifiques - hausses de taxes, négociations, etc. -, les prix à long terme dépendent davantage des scénarios macroéconomiques, qui peuvent avoir un impact sur l'ensemble des prix. "A moyen terme, nos projections d'inflation sont essentiellement déterminées par l'évolution de notre scénario macroéconomique", écrit Youssef Ulgazi. ADAPTATIONS La succession de chocs liés à la pandémie et à l'invasion de l'Ukraine ont conduit les banques centrales du monde entier à sous-estimer l'inflation et sa résistance, les modèles "s'appuyant essentiellement sur des régularités historiques", rappelle la BdF. Si une équipe de prévisionnistes nuance les données produites par les modèles et permet de limiter ce biais aux données historiques, les modèles économétriques sont également révisés régulièrement. La dernière mise à jour du modèle MAPI évoquée dans un document publié fin mars 2022 évoque ainsi les "fortes variations observées sur les variables de salaires suite aux mesures sanitaires" qui justifient de réviser les concepts de rémunération maniés par l'outil. (Reportage Corentin Chappron, édité par Tangi Salaün)