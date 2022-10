Combats entre rebelles islamistes et pro-turcs dans le nord-ouest de la Syrie

IDLIB, Syrie/BEYROUTH (Reuters) - Des rebelles islamistes appartenant notamment au groupe Hayat Tahrir al Cham, anciennement lié à Al Qaïda, se sont emparés cette semaine dans le nord-ouest de la Syrie de territoires contrôlés jusqu'alors par d'autres rebelles, soutenus par la Turquie, ont dit vendredi les deux camps et l'OSDH.

Les combats pour le contrôle de la ville d'Afrine, prise par les rebelles pro-turcs aux Kurdes des Forces démocratiques syriennes (FDS) en 2018, ont fait une trentaine de morts, dont près d'une dizaine de civils, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

Les combattants d'Hayat Tahrir al Cham contrôlent désormais la ville ainsi que d'autres villages du nord de la province d'Alep. Ils menacent deux autres villes clés, Azaz et Al Bab, selon des responsables locaux qui ont appelé la population à leur tenir tête.

La province d'Idlib et une partie de la province d'Alep, dans le nord-ouest de la Syrie, échappent au contrôle de l'armée du président Bachar al Assad, soutenu par la Russie et l'Iran, et hébergent des centaines de milliers de déplacés syriens qui ont fui la répression du régime de Damas quand le soulèvement populaire de 2011 a dégénéré en conflit armé.

La Turquie, qui a reçu sur son territoire des millions de réfugiés pendant la guerre, y a déployé des troupes pour tenter de stabiliser la situation et de faciliter le retour sur place de certains de ces Syriens.

(Reportage de Khalil Ashawi et Maya Gebeily, version française Tangi Salaün, édité par Nicolas Delame)