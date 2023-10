Colonna participera à la conférence du Caire

Colonna participera à la conférence du Caire













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna participera à la conférence internationale organisée samedi par l'Egypte sur la question israélo-palestinienne, a-t-on appris vendredi de source diplomatique française. Selon plusieurs sources diplomatiques, la possibilité qu'Emmanuel Macron se rende lui aussi au Caire pour ce "sommet pour la paix" n'est toujours pas exclue. La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock doit également faire le voyage et se rendre dans la capitale égyptienne après des entretiens à Tel Aviv et Beyrouth, selon des sources à Berlin. Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, sera également présent, a déclaré une source officielle à Ramallah. La présidente du Conseil italienne Giorgia Meloni est également attendue. (John Irish, avec Miranda Murray, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)