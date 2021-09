Colomiers et le Stade Montois toujours invaincus !

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Colomiers toujours invaincu cette saison en Pro D2. Nouvelle victoire à domicile contre Montauban (41 - 14) avec le point de bonus offensif en prime.

Le Stade Montois répond à Colomiers en écrasant Agen 43 - 8. Les locaux glanent le point de bonus offensif grâce à la bagatelle de 6 essais inscrits. Les Montois restent leader.

Carcassonne se relance après 3 défaites consécutives avec un succès à l’extérieur 26-22 contre Bourg-en-Bresse. Les locaux arrachent en fin de match le point de bonus défensif grace à De Fleurian (80’).

Aix-en-Provence loupe de peu la victoire à domicile contre Rouen en s’inclinant 22 - 21. Massip inscrit un essai à la dernière seconde, mais ne transforme pas et le score ne bougera plus.

Béziers se relance également après deux défaites en s’imposant 25 - 7 contre Nevers. Narbonne doit s’incliner à domicile contre Aurillac 30 - 26.

Et enfin dans le dernier match de la soirée Bayonne a pris le meilleur sur Grenoble avec une victoire (18 - 13).