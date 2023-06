Colombie: Quatre enfants retrouvés des semaines après un accident d'avion

Crédit photo © Reuters

par Luis Jaime Acosta BOGOTA (Reuters) - Quatre enfants ont été retrouvés vivants dans le sud de la Colombie, plus de cinq semaines après que l'avion dans lequel ils se trouvaient s'est écrasé dans la jungle, a annoncé vendredi le président colombien Gustavo Petro. Les enfants, membres d'une communauté autochtone, ont été retrouvés par les soldats colombiens près de l'endroit où l'avion s'est écrasé, à la limite entre les départements de Caqueta et de Guaviare. "Une joie pour tout le pays! Les quatre enfants disparus dans la jungle colombienne sont vivants", a écrit Gustavo Petro sur Twitter. L'avion transportait sept personnes lorsqu'il s'est écrasé le 1er mai. Trois adultes, dont le pilote, sont morts dans l'accident. Trois enfants, âgés de 13, 9 et 4 ans et un bébé de 11 mois ont survécu à la catastrophe. Une importante opération de sauvetage avait été déployée dans la jungle afin de les retrouver. (Reportage Luis Jaime Acosta, rédigé par Oliver Griffin; version française Camille Raynaud)