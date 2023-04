Colombie : Les dissidents des FARC prêts à négocier un accord de paix

Colombie : Les dissidents des FARC prêts à négocier un accord de paix













par Julia Symmes Cobb BOGOTA, 16 avril (Reuters) - Les rebelles dissidents des FARC qui ont rejeté un accord de paix historique en 2016 se sont dits prêts à nouer un dialogue avec le gouvernement le 16 mai pour entamer des négociations afin de sortir leur groupe, l'Estado Mayor Central (EMC), du conflit armé. Le président de gauche Gustavo Petro, ancien membre de la guérilla urbaine M-19, s'est engagé à mettre fin à six décennies d'un conflit qui a fait plus de 450.000 morts en signant des accords de paix ou de reddition avec les rebelles et les bandes criminelles, ainsi qu'en appliquant pleinement le pacte conclu avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). L'EMC, l'une des deux factions dissidentes des FARC, est composé d'anciens dirigeants et combattants n'ayant pas accepté l'accord de paix de 2016. Celui-ci a permis de réintégrer à la vie civile 13.000 personnes qui ont formé un parti politique et obtenu 10 sièges au Congrès. "Nous annonçons au monde entier que nos délégués à la table de dialogue avec l'État colombien, dirigé par le gouvernement national, sont déjà prêts pour le 16 mai de cette année", a déclaré Ángela Izquierdo, porte-parole du groupe armé, à des journalistes. Le gouvernement n'a pas fait de commentaires dans l'immédiat. Le procureur général Francisco Barbosa a suspendu les mandats d'arrêt à l'encontre de plus de 20 membres de l'EMC au début du mois de mars, ce qui a facilité l'ouverture de pourparlers de paix dans le Llano del Yari, à la frontière entre les départements de Meta et de Caqueta, dans le sud du pays. Le groupe, composé de 3.530 personnes - 2.180 combattants et 1.350 auxiliaires - maintient un cessez-le-feu bilatéral avec le gouvernement colombien depuis le début de l'année. L'autre faction dissidente des FARC, la Segunda Marquetalia, a repris la lutte armée en août 2019, estimant que l'État n'avait pas respecté l'accord de paix. Le gouvernement de Petro a en outre rétabli les pourparlers de paix avec les rebelles de l'Armée de libération nationale (ELN) et les deux parties cherchent à progresser vers un accord de cessez-le-feu bilatéral lors d'un troisième cycle de négociations qui débutera bientôt à Cuba. (Version française Benjamin Mallet)