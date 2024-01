Colombie: Au moins 34 morts dans un glissement de terrain

Crédit photo © Reuters

par Luis Jaime Acosta BOGOTA (Reuters) - Les autorités colombiennes s'efforçaient samedi de secourir les survivants d'un glissement de terrain provoqué par des pluies diluviennes dans le Nord-Ouest de la Colombie, qui a fait au moins 34 morts et plusieurs dizaines de blessées sur un axe routier très fréquenté. La coulée de boue a recouvert vendredi après-midi une route reliant Quibdo et Medellin, ont annoncé les autorités dans un communiqué, engloutissant en totalité plusieurs voitures. (Luis Jaime Acosta, Gilles Guillaume pour la version française)