Collision entre deux trains en Grèce, des dizaines de blessés sont à craindre

ATHÈNES, 1er mars (Reuters) - Deux trains se sont percutés tard mardi soir dans le centre de la Grèce et les services de secours évacuaient des passagers après qu'un incendie s'est déclaré dans au moins deux wagons, ont déclaré les pompiers. La chaîne de télévision nationale ERT a indiqué que "des dizaines de personnes" avaient été blessées lorsqu'un train de voyageurs a percuté un train de marchandises. Les pompiers n'ont confirmé ni le nombre de blessés ni les causes de l'incident. Ils ont toutefois annoncé que l'incendie avait été éteint. L'accident s'est produit peu avant minuit près de la ville de Larissa, en Thessalie, et les pompiers procédaient à l'évacuation de "certains voyageurs" ayant perdu connaissance. (Reportage Karolina Tagaris; version française Camille Raynaud)