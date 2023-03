Colère en Grèce après l'accident ferroviaire, heurts à Athènes

LARISSA, Grèce (Reuters) - Des heurts ont éclaté vendredi en Grèce lors d'une manifestation à Athènes et les cheminots ont poursuivi leur grève pour exprimer leur colère après la collision ferroviaire qui a fait au moins 57 morts tard mardi soir près de Larissa, dont de nombreux étudiants. Des jeunes manifestants ont jeté des bombes incendiaires sur les forces de l'ordre qui ont riposté à l'aide de gaz lacrymogène dans le centre de la capitale. "La fédération tire la sonnette d'alarme depuis tant d'années, mais elle n'a jamais été prise au sérieux", a déclaré le principal syndicat des cheminots, réclamant une rencontre avec le nouveau ministre des Transports, nommé après l'accident, afin de faire en sorte qu'une telle tragédie ne se reproduise plus jamais. Le syndicat a déclaré qu'il souhaitait un calendrier clair pour la mise en œuvre des protocoles de sécurité. (Reportage Lefteris Papadimas, Alexandros Avramidis, Karolina Tagaris, Renee Maltezou ; Rédigé par Ingrid Melander ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer et Jean-Stéphane Brosse)