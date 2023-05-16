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Colas : Le CA au T1 s'établit à la hausse à 2,6 MdsE

Colas : Le CA au T1 s'établit à la hausse à 2,6 MdsE

16 mai (Reuters) - Bouygues SA:

* CHIFFRE D'AFFAIRES AU T1 DE 2,6 MDS EUR, EN CROISSANCE DE 9%

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DES ACTIVITÉS DE -301 M EUR CONTRE -291 M EUR AU T1 2022

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DE -253 M EUR VERSUS -232 M EUR AU T1 2022

* CARNET DE COMMANDES À FIN MARS 2023 ATTEINT LE NIVEAU RECORD DE EUR13 MDS, EN HAUSSE DE 8% SUR UN AN ET DE 10% À CHANGE CONSTANT ET HORS PRINCIPALES ACQUISITIONS ET CESSIONS

* COLAS CONFIRME SON OBJECTIF DE PROGRESSION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DES ACTIVITÉS (ROCA) ET DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT EN 2023 PAR RAPPORT À 2022 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

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