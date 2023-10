Colas affiche un chiffre d'affaires en hausse sur 9 mois de 11,8 MdsE

Colas affiche un chiffre d'affaires en hausse sur 9 mois de 11,8 MdsE













31 octobre (Reuters) - Colas Sa: * CARNET DE COMMANDES DE 13,4 MILLIARDS D'EUROS À FIN SEPTEMBRE 2023, EN HAUSSE DE 8% PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE * CHIFFRE D'AFFAIRES DES NEUF PREMIERS MOIS 2023 : 11,8 MDEUR EN HAUSSE DE 2% SUR UN AN (+5% À PÉRIMÈTRE ET CHANGE CONSTANTS) * RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DES ACTIVITÉS DE 308 MEUR, EN AMÉLIORATION DE 89 MEUR PAR RAPPORT AUX NEUF PREMIERS MOIS 2022 * RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DE 165 MEUR, EN AMÉLIORATION DE 26 MEUR PAR RAPPORT AUX NEUF PREMIERS MOIS 2022 * ENDETTEMENT FINANCIER NET DE 815 MEUR, EN BAISSE DE 569 MEUR PAR RAPPORT À FIN SEPTEMBRE 2022 * COLAS CONFIRME SON OBJECTIF DE PROGRESSION DU ROCA ET DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT EN 2023 PAR RAPPORT À 2022 Texte original: https://tinyurl.com/yjdw3x5d Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)