A la une Fil info Listes/PF Privileges
Accueil
Actualités
Reuters
Consultation

Colas affiche un chiffre d'affaires en hausse sur 9 mois de 11,8 MdsE

Colas affiche un chiffre d'affaires en hausse sur 9 mois de 11,8 MdsE

31 octobre (Reuters) - Colas Sa:

* CARNET DE COMMANDES DE 13,4 MILLIARDS D'EUROS À FIN SEPTEMBRE 2023, EN HAUSSE DE 8% PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

* CHIFFRE D'AFFAIRES DES NEUF PREMIERS MOIS 2023 : 11,8 MDEUR EN HAUSSE DE 2% SUR UN AN (+5% À PÉRIMÈTRE ET CHANGE CONSTANTS)

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DES ACTIVITÉS DE 308 MEUR, EN AMÉLIORATION DE 89 MEUR PAR RAPPORT AUX NEUF PREMIERS MOIS 2022

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DE 165 MEUR, EN AMÉLIORATION DE 26 MEUR PAR RAPPORT AUX NEUF PREMIERS MOIS 2022

* ENDETTEMENT FINANCIER NET DE 815 MEUR, EN BAISSE DE 569 MEUR PAR RAPPORT À FIN SEPTEMBRE 2022

* COLAS CONFIRME SON OBJECTIF DE PROGRESSION DU ROCA ET DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT EN 2023 PAR RAPPORT À 2022 Texte original: https://tinyurl.com/yjdw3x5d Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

Reuters

©2023 Thomson Reuters, all rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.
Comparateur courtiers en ligne