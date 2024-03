Coface lance son plan stratégique 2024-2027

4 mars (Reuters) - Coface SA: * COFACE LANCE POWER CORE, SON PLAN STRATÉGIQUE 2024-2027 POUR DÉVELOPPER UN ÉCOSYSTÈME MONDIAL DE RÉFÉRENCE DE GESTION DU RISQUE DE CRÉDIT * COFACE RELÈVE SES OBJECTIFS FINANCIERS * UN RATIO COMBINÉ NON ACTUALISÉ DE ENVIRON 78% AU TRAVERS DU CYCLE, EN AMÉLIORATION DE 2 POINTS PAR RAPPORT À BUILD TO LEAD A lire aussi... * UN ROATE EN MOYENNE DE CYCLE DE 11,0%, EN AMÉLIORATION DE 1,5 POINT DANS UN ENVIRONNEMENT DE TAUX D'INTÉRÊTS ÉQUIVALENTS AUX TAUX ACTUELS * UN RATIO DE SOLVABILITÉ DANS LE HAUT DE LA ZONE CIBLE DE 155%-175%, AVEC UN TAUX DE DISTRIBUTION ÉGAL À AU MOINS 80% DU RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ * UNE CONTRIBUTION ADDITIONNELLE DES SERVICES D'INFORMATIONS AU ROATE DU GROUPE DE 50 POINTS DE BASE À PARTIR DE 2027 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)