Coface affiche un CA en hausse en 2023

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le spécialiste français d'assurance crédit Coface a fait état mardi d'une hausse de son chiffre d'affaires annuel, mais s'attend à une croissance moins forte cette année. Le groupe a déclaré que son chiffre d'affaires s'est établi à 1,87 milliard d'euros, en hausse de 6% à taux de change et périmètres constants. Le résultat opérationnel est ressorti à 362,9 millions d'euros, alors que le résultat net (part du groupe) s'est établi à 240,5 millions d'euros, stable par rapport à 2022. En 2024, la société s'attend une croissance de 2,2% après +2,6% enregistrée en 2023. A lire aussi... Coface proposera un dividende de 1,30 euro par action, contre 1,52 euro proposé l'année dernière. (Rédigé par Lina Golovnya, édité par Tangi Salaün)