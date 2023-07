Coca-Cola relève ses prévisions pour 2023... avec la hausse des prix

26 juillet (Reuters) - Coca-Cola a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels mercredi, misant sur une hausse des prix et une demande soutenue pour ses sodas, dont sa boisson éponyme emblématique ou encore Sprite. La société prévoit désormais une croissance organique de son chiffre d'affaires de 8 à 9% pour l'ensemble de l'année, alors qu'elle prévoyait auparavant une augmentation de 7 à 8%. Coca-Cola prévoit également une augmentation de son bénéfice par action ajusté compris entre 5% et 6% pour l'année, contre 4% à 5% auparavant. Les problèmes de la chaîne d'approvisionnement et l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont fait grimper les prix de tous les produits de base, dont le sucre, ainsi que des transports. En conséquence, de nombreuses entreprises de biens de consommation, dont Coca-Cola, ont augmenté les prix de leurs produits pour compenser l'impact de cette hausse des coûts. Les consommateurs ont néanmoins continué à acheter des sodas malgré le poids de la hausse des taux d'intérêt et des prix des denrées alimentaires non-essentielles dans une économie difficile. Les prix de vente moyens de Coca-Cola ont augmenté de 10% au deuxième trimestre, tandis que les volumes unitaires sont restés stables. (Reportage Ananya Mariam Rajesh à Bangalore ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)