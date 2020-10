Coca-Cola fait mieux que prévu au troisième trimestre

Crédit photo © Reuters

BANGALORE (Reuters) - Coca-Cola a publié jeudi un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes au titre du troisième trimestre, le géant américain profitant de la forte consommation à domicile de ses boissons gazeuses.

Coca-Cola, dont la moitié des revenus dépend des ventes de boissons gazeuses dans les restaurants, cinémas et autres lieux publics, a accusé une baisse des ventes "hors domicile" et a déclaré que le dernier trimestre avait été le plus difficile.

Le chiffre d'affaires organique, hors impact des acquisitions et des effets de change, a reculé de 6% sur le trimestre clos au 25 septembre, un chiffre en amélioration par rapport à la baisse de 26% au deuxième trimestre.

Frappé par la pandémie de coronavirus, le géant d'Atlanta a lancé en août un plan de restructuration comprenant des suppressions d'emplois, la rationalisation de son portefeuille de boissons pour donner la priorité à ses produits les plus populaires.

Les ventes de ses produits phares Coca-Cola et Coca-Cola Zero se sont améliorées, a fait savoir le groupe.

Les consommateurs ont continué à faire des stocks de sodas et d'autres boissons alors que les circuits de vente hors domicile, dans des lieux extérieurs ou des distributeurs automatiques, restaient sous pression.

Son rival PepsiCo, qui a également souffert des mesures de restriction, a vu ses ventes se redresser dans les magasins de proximité et les stations essence et la demande continue de rebondir dans le domaines des "snacks".

"Alors que de nombreux défis restent à relever, nos progrès au cours du dernier trimestre me donnent confiance dans le fait que nous sommes sur la bonne voie", a déclaré le patron de Coca-Cola, James Quincey.

Le résultat net attribuable aux actionnaires du groupe a chuté de 33,01% à 1,74 milliard de dollars (1,47 milliard d'euros). Le bénéfice net a baissé de 9% à 8,7 milliards de dollars au troisième trimestre, au-dessus de la prévision moyenne des analystes de 8,36 milliards de dollars, selon les données Refinitiv IBES.

Le titre du plus grand fabricant de sodas au monde gagnait près de 2% à Wall Street.

(Nivedita Balu, version française Elena Smirnova, édité par Laetitia Volga)