Coca-Cola anticipe un bénéfice meilleur qu'attendu !

Coca-Cola anticipe un bénéfice meilleur qu'attendu !













14 février (Reuters) - Coca-Cola a annoncé mardi s'attendre à un bénéfice pour 2023 supérieur aux estimations des analystes, pariant sur la résilience de la demande pour ses sodas malgré de multiples hausses de prix pour compenser l'impact de la flambée des coûts. La société, qui possède aussi les boissons Sprite et Fanta, s'attend à une hausse de 4 à 5% du bénéfice par action ajusté sur l'ensemble de l'année. Les analystes tablaient sur une croissance de 2,96% selon les données IBES de Refinitiv. La demande pour les boissons gazeuses du groupe est restée stable malgré une augmentation de ses prix au cours des derniers trimestres pour contrer la hausse des coûts du fret, des matières premières et de la main-d'oeuvre. Les prix de vente moyens ont augmenté de 12% au quatrième trimestre, a déclaré géant américain des sodas, tandis que le volume de caisses unitaires a diminué de 1%. Le titre Coca-Cola était hausse d'environ 1% dans les échanges en avant-Bourse à Wall Street. (Reportage Ananya Mariam Rajesh à Bangalore, version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)