CMA CGM suspend le trafic de sa flotte par la mer Rouge

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le groupe de transport maritime CMA CGM a suspendu le passage de ses navires par le détroit de Bab al-Mandab à l'entrée et à la sortie de la mer Rouge, a déclaré une source proche du sujet. Cette décision fait suite au ciblage de plusieurs navires cette semaine près de la mer Rouge, dont un convoi de navires opérés par CMA CGM, a ajouté la source. Des attaques menées depuis plusieurs semaines par les Houthis du Yémen contre des navires commerciaux perturbent la navigation via le canal de Suez, la voie maritime la plus courte entre l'Asie et l'Europe. Le groupe avait déjà annoncé il y a deux semaines détourner son service NEMO, reliant l'Europe, l'océan Indien et l'Australie, via le Cap de Bonne-Espérance. (Reportage Gus Trompiz, rédigé par Kate Entringer)