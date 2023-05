CMA CGM reprend les activités logistiques du groupe Bolloré pour 4,65 milliards d'euros

CMA CGM reprend les activités logistiques du groupe Bolloré pour 4,65 milliards d'euros













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - CMA CGM va racheter les activités logistiques du groupe Bolloré pour 4,65 milliards d'euros avant calcul de la dette et de la trésorerie à la date de la réalisation de l'opération, ont annoncé lundi les deux sociétés françaises. Le groupe Bolloré avait indiqué le 18 avril être entré en négociations exclusives avec CMA CGM après avoir reçu une offre d'achat spontanée de l'armateur marseillais, sur la base d'une valeur d'entreprise (hors trésorerie et dette) de cinq milliards d'euros. Dans un communiqué, Bolloré indique avoir accepté l'offre de reprise s'établissant finalement à 4,65 milliards d'euros "compte tenu dajustements décidés entre les parties". Selon CMA CGM, l'intégration de Bolloré Logistics à ses opérations "représenterait un chiffres d'affaires global de près de 24 milliards de dollars (21,77 milliards d'euros)". L'acquisition de l'un des fleurons du groupe Bolloré permet à CMA CGM, qui s'est lancé dans une frénésie d'acquisitions après avoir enregistré d'importants bénéfices pendant la pandémie de coronavirus, de renforcer son offre de services de transport et de gestion des chaînes d'approvisionnement. En mars, le groupe dirigé par Rodolphe Saadé avait dit prévoir que le ralentissement de son activité observé fin 2022 se poursuivrait cette année, décrivant un "environnement de marché dégradé pour le secteur du transport et de la logistique" du fait de l'inflation. En se séparant de cette unité logistique, le groupe Bolloré marque un tournant après la vente l'an dernier de ses activités de logistique en Afrique à l'armateur MSC pour 5,7 milliards d'euros. Le conglomérat fondé par l'homme d'affaires Vincent Bolloré se concentre désormais davantage sur les médias. Vivendi , dont Vincent Bolloré est le premier actionnaire, a annoncé l'an dernier le rachat de Lagardère, une opération qui doit lui permettre de mettre la main sur le Journal du Dimanche et Paris Match, alors qu'il abrite déjà Canal Plus et détient une participation de 18% dans Universal Music Group. Les activités du groupe Canal ont été renforcées en début d'année par le rachat de la totalité des titres qu'Orange détenait dans le bouquet de chaînes payantes OCS et dans Orange Studio, filiale de coproduction de films et séries. (Reportage Silvia Aloisi et Victor Goury-Laffont; édité par Jean Terzian)