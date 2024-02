CMA CGM relève son offre sur l'entreprise de logistique britannique Wincanton

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - CEVA Logistics, filiale du groupe maritime français CMA CGM, a annoncé lundi avoir accepté augmenter son offre d'achat de la société logistique britannique Wincanton à un montant de 604,7 millions de livres (707,65 million d'euros). L'offre de 480 pence par action représente une augmentation de 6,7% par rapport à l'offre initiale de 450 pence par action, annoncée en janvier. A la Bourse de Londres, l'action Wincanton grimpait de 10% dans les premiers échanges. Dans un communiqué, Wincanton a annoncé que son conseil d'administration avait recommandé l'offre "augmentée et définitive" de CEVA, ajoutant avoir été approché par un autre prétendant. La société britannique n'a pas précisé l'idendité de ce candidat. (Reportage de Richard Rohan Francis à Bangalore; version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)