CMA CGM rachète la société de logistique britannique Wincanton pour près de £600 mlns

(Reuters) - CEVA Logistics, filiale du groupe maritime français CMA CGM, a annoncé vendredi le rachat de la société logistique britannique Wincanton dans le cadre d'une transaction en numéraire d'une valeur de 566,9 millions de livres (660,6 millions d'euros). L'offre de 450 pence par action représente une prime de 52% par rapport au cours de clôture de l'action Wincanton, qui était de 297 pence jeudi, selon un communiqué commun des deux sociétés. A la Bourse de Londres, l'action Wincanton grimpait vendredi de 47% dans les premiers échanges. CEVA, dont le siège est à Marseille, a déclaré que l'acquisition élargirait son offre de logistique contractuelle au Royaume-Uni et en Irlande. "Ce projet d'acquisition représente une opportunité de croissance attrayante, conforme à la stratégie d'expansion de CEVA Logistics dans cette région clé", a commenté la société dans un communiqué. (Reportage Aby Jose Koilparambil à Bangalore ; version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)