CMA CGM prolonge son accord "Alliance OCEAN" avec Cosco, Evergreen et OOCL jusqu'en 2032

PARIS, 27 février (Reuters) - La groupe maritime français CMA CGM et ses partenaires commerciaux Cosco Shipping , Evergreen et OOCL ont annoncé mardi prolonger leur accord de coopération "Alliance OCEAN" pour cinq années supplémentaires, jusqu'en 2032. "La décision de prolonger notre coopération pour au moins cinq années supplémentaires concrétise notre engagement à répondre aux besoins de nos clients et à construire des chaînes d'approvisionnement encore plus sécurisées, fiables et durables", a déclaré Rodolphe Saadé, président-directeur général de CMA CGM. L'accord visant à prolonger le partenariat a été signé mardi à Shanghai. (Reportage Tassilo Hummel et Gus Trompiz ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)