CMA CGM prévoit que la baisse de son bénéfice au T1 se poursuive

CMA CGM prévoit que la baisse de son bénéfice au T1 se poursuive













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le groupe de transport maritime CMA CGM s'attend à ce que la baisse de son bénéfice enregistrée au premier trimestre se poursuive tout au long de l'année 2023, en raison d'une économie incertaine et d'un afflux de nouveaux navires qui accroissent la concurrence, après un record en 2022. La société, basée à Marseille et contrôlée de manière privée par la famille fondatrice Saadé, a fait état vendredi d'un bénéfice net de 2 milliards de dollars (1,82 milliard d'euros) au premier trimestre, contre 7,2 milliards de dollars l'année précédente. Elle dit dans un communiqué s'attendre à ce que le premier trimestre soit le plus rentable de l'année 2023. Le groupe CMA CGM fait partie des compagnies maritimes ayant enregistré un bénéfice record l'année dernière, après que la pandémie de COVID-19 a déclenché une ruée sur le transport maritime. Le groupe a utilisé ce bénéfice pour des acquisitions, afin de développer ses activités logistiques et entrer dans le secteur des médias. Dans une annonce séparée faite vendredi, la CMA CGM a annoncé un projet d'acquisition de La Tribune, média en ligne d'informations économiques. Au début du mois, CMA CGM a accepté de reprendre les activités logistiques du groupe Bolloré pour une valeur 4,65 milliards d'euros, ce qui sera sa plus grosse opération jamais réalisée si elle est menée à bien. "De manière générale, la première priorité du groupe pour la période qui vient va être l'intégration de l'ensemble de ces acquisitions", a déclaré le directeur financier Ramon Fernandez lors d'une conférence de presse. "Le groupe dispose d'une marge de manoeuvre financière importante, je vous rappelle les 25 milliards de ressources disponibles fin mars." Une augmentation attendue de 8% de la capacité mondiale de transport maritime cette année, par rapport à une croissance prévue du commerce mondial de seulement 1,5%, maintiendrait la pression sur les taux de fret, a-t-il ajouté. CMA CGM s'attend à une reprise de ses volumes maritimes après une baisse de 5 % en glissement annuel au premier trimestre, et à une croissance des volumes sur l'ensemble de l'année, a déclaré Ramon Fernandez. Le directeur financier a rejoint la société cette année après avoir quitté le groupe de télécommunications Orange. La division de fret aérien, créée récemment par le groupe, a connu un début d'année lent, la demande s'étant affaiblie après une forte augmentation pendant la pandémie. Le groupe entend utiliser sa coentreprise avec Air France-KLM et le projet de rachat de Bolloré Logistics pour en relancer l'activité, a précisé Ramon Fernandez. (Reportage Gus Trompiz, version française Gaëlle Sheehan, édité par Tangi Salaün)