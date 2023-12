CMA CGM pourrait faire transiter davantage de navires par le canal de Suez

PARIS, 26 décembre (Reuters) - L'armateur français CMA CGM a déclaré mardi qu'il envisageait d'augmenter progressivement le nombre de navires transitant par le canal de Suez, alors que le mouvement yéménite des Houthis a mené ces dernières semaines diverses attaques contre des navires en mer Rouge en marge du conflit à Gaza. Indiquant avoir mis en place ces derniers jours des mesures sécuritaires préventives pour ses équipages, navires et marchandises, CMA CGM a déclaré avoir pris la décision de "re-router certains navires vers le Cap de Bonne Espérance". Dans un communiqué, le groupe a fait savoir qu'il envisageait "d'augmenter de façon progressive" le transit de ses navires par le canal de Suez, tandis que certains navires ont transité par la mer Rouge après une "évaluation approfondie de la situation en matière de sécurité". "Nous suivons la situation en permanence et nous nous tenons prêts à réévaluer et à ajuster nos plans si nécessaire", a-t-il ajouté. Les Houthis, alignés sur l'Iran, ont prévenu les compagnies de transport maritime qu'ils mèneraient des attaques contre tout navire israélien ou navire se rendant dans des ports israéliens, en signe de soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza. Dans ce contexte, un certain nombre de porte-conteneurs se sont mis à l'ancre en mer Rouge tandis que d'autres ont désactivé leurs systèmes de suivi au cours de leur transit par la principale route commerciale entre l'Asie et l'Europe. Les Etats-Unis, principal allié d'Israël, ont décidé en réponse aux attaques des Houthis de mettre sur pied une opération internationale pour sécuriser le trafic maritime en mer Rouge. CMA CGM avait ordonné plus tôt ce mois-ci à ses navires d'éviter le canal de Suez, dans le sillage de la société suisse MSC après que l'un des porte-conteneurs de celle-ci a été la cible d'une attaque revendiquée par les Houthis. L'armateur danois Maersk, dont des navires ont été attaqués par le mouvement yéménite, a fait savoir dimanche qu'il se préparait à reprendre le transit en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, citant l'opération lancée par les Etats-Unis. Le groupe allemand Hapag-Lloyd a déclaré mardi qu'il déciderait mercredi de reprendre ou non le transport maritime en mer Rouge. (Rédigé par Jean Terzian, édité par Bertrand Boucey)