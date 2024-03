CMA CGM finalise le rachat de Bolloré Logistics, n'exclut pas d'autres rachats...

PARIS (Reuters) - Le groupe français CMA CGM a annoncé jeudi avoir finalisé le rachat de Bolloré Logistics pour 4,85 milliards d'euros, sa plus grande acquisition jamais réalisée, et a dit disposer de fonds pour d'autres transactions alors qu'il cherche à surmonter les difficultés dans sa principale activité de transport de conteneurs. Le rachat de la division logistique du conglomérat français Bolloré doit permettre à la filiale CEVA Logistics de CMA CGM de développer ses activités dans des domaines tels que la gestion du fret pour les entreprises pharmaceutiques, cosmétiques et de luxe. CMA CGM, basée à Marseille et contrôlée par la famille fondatrice Saadé, est la troisième plus grande compagnie de transport de conteneurs au monde. Après des profits record en 2022, le groupe a accusé une chute de 85,4% de son bénéfice net en 2023, une année difficile marquée par des perturbations du commerce en mer Rouge et une faible demande de la part des consommateurs. Les perturbations du commerce maritime liées aux attaques répétées des rebelles houthis du Yémen sur des navires marchands devraient "probablement durer quelques mois", a déclaré à Reuters le président-directeur général du groupe, Rodolphe Saadé. A lire aussi... CMA CGM fait toujours transiter certains de ses navires en mer Rouge et via le canal de Suez lorsqu'il peut disposer d'une escorte de l'armée française, mais la majorité est détournée vers le Cap de Bonne espérance, a-t-il détaillé. L'activité logistique est moins rentable que celle du transport maritime mais elle est aussi moins volatile. "Avec Bolloré Logistics, l'ensemble logistique commence à peser de manière très forte dans l'ensemble du groupe CMA CGM", a indiqué Rodolphe Saadé. "Je pousse à diversifier vers la logistique, parce que, un, la logistique requiert moins de capex et deuxièmement, c'est un secteur où il y a moins de cyclicité que sur le 'shipping'". Selon CMA CGM, l'acquisition de Bolloré Logistics fera du groupe l'une des cinq plus grandes entreprises de logistique au monde. La part de l'activité logistique dans les ventes de CMA CGM atteindra environ 45% en 2024. Le groupe marseillais va se concentrer cette année sur l'intégration de Bolloré Logistics mais reste dans une position financière solide pour de nouvelles opportunités de rachat, a déclaré Rodolphe Saadé. CMA CGM, via sa filiale CEVA Logistics, a soumis cette semaine une offre améliorée d'une valeur de 605 millions de livres pour la société britannique, Wincanton, dont les activités incluent les services de distribution de produits alimentaires. Mais sa proposition a été contrée jeudi par l'américain GXO Logistics, qui a proposé environ 762 millions de livres. (Reportage de Gus Trompiz, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)