CMA CGM et Air France-KLM mettent fin à leur partenariat dans le transport de fret

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le géant français du transport maritime CMA CGM et la compagnie aérienne franco-néerlandaise Air France-KLM ont annoncé mardi se retirer de leur accord commercial existant dans le transport de fret en raison de contraintes réglementaires. Ce partenariat, conclu en mai 2022 parallèlement à l'entrée de CMA CGM dans le capital d'Air France-KLM, s'inscrivait dans le cadre des efforts de la société marseillaise visant à étendre sa portée dans le domaine de la logistique, grâce à un essor des bénéfices tirés du transport maritime lié à la pandémie de COVID-19. "Air France-KLM et CMA CGM ont ouvert des discussions portant sur les nouveaux termes et conditions d'une relation commerciale dans laquelle chaque groupe opérerait de manière indépendante à compter du 31 mars 2024", ont déclaré les deux groupes dans un communiqué. La fin de leur coopération est motivée par un "environnement réglementaire contraint sur certains marchés importants", est-il indiqué dans le communiqué, qui ne fournit pas de détails. CMA CGM restera l'un des principaux actionnaires d'Air France-KLM mais quittera le conseil d'administration du transporteur aérien le 31 mars, ont annoncé les deux sociétés. Dans le cadre de la refonte, la clause de lock-up des actions détenues par CMA CGM dans le capital d'Air France-KLM sera également modifiée, avec une expiration complète le 28 février 2025. Initialement, le lock-up devait expirer le 15 juin 2025, suivi d'une période de blocage de 50% des actions jusqu'au 15 juin 2028. CMA CGM contrôle environ 9% du capital d'Air France-KLM. "Les deux groupes restent déterminés à travailler en collaboration, afin que les clients du cargo puissent continuer à bénéficier de leurs réseaux respectifs", indique la déclaration conjointe des sociétés. (Reportage Tassilo Hummel et Gus Trompiz, version francaise Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)