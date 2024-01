CMA CGM annonce une refonte de son partenariat commercial avec Air France-KLM

16 janvier (Reuters) - Le géant français du transport maritime CMA CGM a annoncé mardi se retirer de son accord commercial existant avec la compagnie aérienne Air France-KLM en vue d'une refonte du partenariat. "Air France-KLM et CMA CGM ont ouvert des discussions portant sur les nouveaux termes et conditions d'une relation commerciale dans laquelle chaque groupe opérerait de manière indépendante à compter du 31 mars 2024", a déclaré CMA CGM dans un communiqué. (Reportage Tassilo Hummel, version francaise Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)