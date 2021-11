CMA CGM achète un terminal du port de Los Angeles pour 2,3 milliards de dollars

PARIS (Reuters) - Le groupe de transport maritime CMA CGM a annoncé mercredi le rachat de 90% du terminal de containers Fenix Marine Services (FMS) du port de Los Angeles à EQT Infrastructure III, sur la base d'une valeur d'entreprise de 2,3 milliards de dollars (près de deux milliards d'euros).

"Déjà actionnaire du terminal à hauteur de 10%, le groupe CMA CGM en sera l'unique propriétaire à l'issue de l'opération", dont la finalisation est soumise à validation des autorités réglementaires compétentes, précise le groupe français dans le communiqué.

CMA CGM ajoute qu'il compte engager "des investissements significatifs au cours des prochaines années" afin d'accélérer le développement de ce terminal, l'un des plus importants d'Amérique du Nord.

Selon CMA CGM, le groupe va débourser 1,8 milliard de dollars pour l'acquisition de FMS.

Pour le PDG du groupe Rodolphe Saadé, cité dans le communiqué, cette acquisition va "accroître l'efficacité (des) opérations portuaires (de CMA CGM) sur la côte Ouest des États-Unis".

"Fenix Marine Services est l'un des plus grands terminaux du pays et l'un de ses points d'entrée les plus stratégiques. Cette infrastructure clé renforcera considérablement notre position et soutiendra notre croissance rapide sur ce marché", ajoute-t-il.

