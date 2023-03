Clôture positive en Europe, la BCE garde la cap sans céder à la panique

par Laetitia Volga PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé dans le vert jeudi, soutenues par le rebond de Credit Suisse et l'annonce d'une hausse des taux de la Banque centrale européenne (BCE), qui reste confiante sur la solidité du système bancaire, malgré les turbulences récentes des marchés financiers. À Paris, le CAC 40 a gagné 2,03% à 7.025,72 points. Le Footsie britannique est monté de 0,89% et le Dax allemand de 1,57%. L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 2,03%, le FTSEurofirst 300 de 1,29% et le Stoxx 600 de 1,19%. À Wall Street, au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones gagnait 0,59%, le Standard & Poor's 500 1,16% et le Nasdaq Composite 1,77%. Alors que les marchés s'interrogeaient ces derniers jours sur l'attitude de la BCE, celle-ci a décidé de relever ses trois taux directeurs de 50 points de base, malgré les inquiétudes provoquées par les faillites de plusieurs banques américaines et surtout les difficultés de Credit Suisse. Le soutien financier proposé par la Banque nationale suisse à la banque helvétique - qui l'a accepté - a convaincu la BCE d'opter pour une nouvelle forte hausse de taux, ont rapporté des sources à Reuters. "La BCE a répondu aux attentes des analystes avec un relèvement d'un demi-point, tout en soulignant que les prochaines décisions dépendront des données", a déclaré Massimiliano Maxia, chez Allianz Global Investors. "Nous pensons que c'était la bonne chose à faire, une hausse moins importante aurait pu susciter de nouvelles inquiétudes quant à la stabilité du système financier", a-t-il ajouté. Andrea Cicione, responsable de la recherche chez TS Lombard, souligne également que l'abandon de toute indication sur la trajectoire future des taux est "implicitement une manière d'assouplir" son message. Les investisseurs vont se focaliser désormais sur la réunion de la Réserve fédérale la semaine prochaine, tout en suivant de très près tout ce qui pourrait concerner le secteur bancaire. Les marchés monétaires américains anticipent désormais que la Fed pourrait poursuivre son resserrement monétaire avec une hausse de taux d'un quart de point. Les indicateurs publiés aux Etats-Unis suggèrent que les tensions inflationnistes sont loin d'être neutralisées par le cycle actuel de resserrement monétaire, ce qui renforce les anticipations sur une nouvelle augmentation des taux américains. VALEURS Le compartiment bancaire européen affiche un gain de 1,1% en clôture. Credit Suisse a bondi de 19,15% après avoir dévissé de 24,24% la veille. À Paris, Société générale a toutefois cédé 1,21%, Crédit agricole a fini stable (+0,02%) et BNP Paribas a gagné 1,31%. TAUX/CHANGES Les rendements des emprunts d'Etat de la zone euro ont fini en nette hausse après les annonces de la BCE, à 2,243% et son équivalent français de dix points proche de 2,8%. Sur le marché américain, le dix ans gagne plus six points de base à 3,5789%. L'euro profite des annonces de la BCE et s'octroie 0,37% face au billet vert, à 1,0614. Le regain d'appétit pour le risque fait reculer le dollar (-0,26%). PÉTROLE Après avoir atteint mercredi son plus bas niveau en 15 mois, le marché du pétrole regagne du terrain, soutenu par des informations selon lesquelles le ministre saoudien de l'Energie et le vice-Premier ministre russe se sont rencontrés pour discuter des moyens d'améliorer la stabilité des cours. Le Brent avance de 1,3% à 74,65 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 1,29% à 68,48 dollars. A SUIVRE vendredi : (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)