Clôture boursière mitigée en Europe, Wall Street volatile après l'emploi américain

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street était ordre dispersé vendredi en fin de matinée à New York après la publication d'un rapport mitigé sur l'emploi américain, tandis que les Bourses européennes, hormis le CAC 40 et le Stoxx 600, ont terminé en léger repli une séance volatile où les indices ont inscrit des records. À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 0,15% à 8.028,01 points, après avoir touché un sommet sans précédent à 8.048,09. Le Dax allemand, monté la veille à un pic record de 17.879,11 points, a terminé vendredi en repli de 0,16%. Le Footsie britannique, plombé par les valeurs industrielles (-0,15%), notamment Melrose Industries (-2,49%), a abandonné 0,43%. L'indice EuroStoxx 50 a reflué de 0,21% et le FTSEurofirst 300 de 0,02%. Le Stoxx 600, tiré par la finance (+1,0%), a lui aussi atteint un record en séance à 504,6 points, avant de réduire ses gains en clôture à 0,03%. Sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 a gagné 1,18% et le Stoxx 600 1,15%. Au moment de la clôture en Europe, le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq, qui ont tous deux touché des sommets inédits en séance, reculent désormais respectivement de 0,09% et de 0,32%, tandis que le Dow Jones progresse de 0,21%. Les trois indices ont été une partie de la séance dans le vert. Le sentiment du marché est mitigé après le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, qui montre une remontée du taux de chômage à 3,9% en février et un ralentissement de la croissance des salaires à 0,1% sur un mois, mais une accélération des créations de postes à 275.000. "Globalement, c'est un résultat plutôt accommodant car nous avons enregistré des hausses de salaires à un rythme plus lent", souligne cependant Cameron Dawson, directeur des investissements chez NewEdge Wealth. En zone euro, où la Banque centrale européenne (BCE) a opté jeudi, comme prévu, pour le statu quo sur ses taux, les gouverneurs des banques centrales d'Allemagne, de France, de Finlande et de Lituanie ont évoqué vendredi la possibilité que la BCE réduise prochainement les coûts d'emprunt. Certains responsables de la BCE plaident même, de manière informelle, pour une baisse du loyer de l'argent en juin et en juillet, ont rapporté à Reuters des sources. VALEURS EN EUROPE Vivendi a abandonné 2,29% après la publication de ses résultats annuels et l'absence d'informations supplémentaires sur son projet de scission en quatre sociétés distinctes, dont le groupe étudie toujours la faisabilité. HelloFresh a dévissé de 42,1% après la révision de ses prévisions à moyen terme. DS Smith a bondi de 5,16% après une offre de rachat de 5,14 milliards de livres formulée par le groupe britannique d'emballage Mondi (-2,28%). LES INDICATEURS DU JOUR Les prix à la production en Allemagne ont affiché en janvier un recul moins marqué que prévu sur un an, de 4,4%, selon l'Office fédéral de la statistique. La production industrielle allemande a augmenté plus que prévu en janvier, de 1,0% par rapport au mois précédent, a annoncé l'Office fédéral de la statistique. L'économie de la zone euro est restée stable au quatrième trimestre, selon l'estimation définitive du produit intérieur brut (PIB) publiée par Eurostat. CHANGES L'indice du dollar, en repli vendredi de 0,03% et d'environ 1,2% sur l'ensemble de la semaine, s'acheminait vers sa plus forte baisse hebdomadaire depuis la mi-décembre. Le billet vert réagit aux anticipations de baisse des taux d'intérêt aux Etats-Unis, consécutives aux propos de Jerome Powell, le président de la Fed, et aux derniers indicateurs macroéconomiques. L'euro s'affiche à 1,0938 dollar (-0,07%) après les différentes déclarations des membres de la BCE. Le yen avance de 0,56% à 147,2 pour un dollar alors que la Banque du Japon (BoJ) pourrait mettre fin à ses taux négatifs en mars, selon des sources. Le bitcoin a touché un pic historique à 70.175 points à la faveur de l'engouement pour les ETF au comptant adossés à la cryptomonnaie, qui ont été approuvés récemment aux Etats-Unis. TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans a reculé d'environ trois points de base, à 2,267%, et celui à deux ans, plus sensible aux anticipations sur les taux, a reflué de 6,4 points, à 2,7372%, alors que le marché parie désormais avec une probabilité de 98% sur une baisse des coûts d'emprunt en zone euro en juin. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est quasiment stable, à 4,0943%, tandis que celui à deux ans, décline de trois points à, 4,484%, les traders évaluant à 81,1% la probabilité d'une baisse des taux de la Fed en juin, contre une probabilité de 74,4% avant la publication du rapport sur l'emploi, selon le baromètre FedWatch de CME Group. PÉTROLE Les cours pétroliers sont volatils vendredi mais se dirigent vers un repli hebdomadaire en raison des inquiétudes sur la demande chinoise de brut. Le Brent reflue de 0,81% à 82,29 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,98% à 78,16 dollars. Les deux références du pétrole perdent à ce stade respectivement 0,6% et 1,3% sur l'ensemble de la semaine. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)