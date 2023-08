Climat: Victoire en justice historique d'un groupe de jeunes américains dans le Montana

Climat: Victoire en justice historique d'un groupe de jeunes américains dans le Montana













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Une juge fédérale américaine a estimé lundi que le Montana violait les droits des jeunes avec des mesures empêchant l'Etat américain de prendre en compte l'impact climatique lorsqu'il examine les activités des mines de charbon et d'autres projets de combustibles fossiles, donnant ainsi raison à un groupe de jeunes plaignants. Il s'agit d'une victoire majeure dans ce qui constituait la première plainte liée au climat déposée par des jeunes aux Etats-Unis ayant abouti à un procès. Cette décision de la juge Kathy Seeley pourrait avoir des répercussions à l'échelle nationale dans des affaires similaires. La juge a déclaré qu'il a été prouvé que les émissions de gaz à effet de serre constituaient un "facteur substantiel" dans les changements environnementaux de l'Etat du Montana qui nuisent aux jeunes plaignants. Un groupe de seize jeunes, âgés alors de 2 à 18 ans, ont engagé en 2020 des poursuites judiciaires contre le Montana, accusant l'Etat d'exacerber la crise climatique en autorisant notamment des projets de production de charbon et de gaz naturel, en dépit d'un article de la Constitution locale contraignant le Montana à protéger et améliorer l'environnement. (Reportage Clark Mindock; version française Jean Terzian)